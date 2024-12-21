С оливье и под речь Путина: Овечкин раскрыл планы на Новый год
Овечкин заявил, что Новый год встретит в кругу семьи под речь Путина
Алекандр Овечкин. Обложка © Alex Ovechkin
Восстанавливающийся после перелома капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметит Новый год в кругу семьи. На столе обязательно будет оливье и селёдка под шубой. Также спортсмен заявил, что обязательно послушает традиционную новогоднюю речь президента РФ Владимира Путина.
«В кругу семьи. У нас будет домашняя игра с «Бостоном». Она начнётся в 20:30 по московскому времени. Потом еду сразу домой. Будем смотреть русские фильмы. Обязательно включим речь президента, что скажет Владимир Владимирович. Мама прилетела, брат, со мной Настя, дети. Так что всё, как обычно, в кругу семьи. По русской традиции будут оливье, пирожки и селёдка под шубой», — приводит слова хоккеиста «Матч ТВ».
Александр Овечкин, находящийся в процессе восстановления после перелома левой малоберцовой кости, может вернуться в состав уже 28 декабря в матче против «Торонто Мейпл Лифс». Он уже вышел на лёд в полной аммуниции. Сейчас ему предстоит забить 26 голов, чтобы сравняться с рекордом Гретцки, который составляет 894 шайбы. В зависимости от сроков возвращения, у россиянина будет ещё от 48 до 52 матчей в регулярном сезоне для достижения цели.