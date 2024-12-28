«Поклонник фашистов»: В Бундестаге жёстко отреагировали на наглую выходку Андрея Мельника

Депутат Бундестага от партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (ССВ) Севим Дагделен резко высказалась о новом постоянном представителе Украины при ООН Андрее Мельнике, который ранее прославился за счёт скандальных высказываний в адрес немецкого руководства. В своём сообщении в соцсети X парламентарий назвала его поклонником фашистов и обвинила в наглых требованиях.

Ранее Мельник в интервью медиагруппе Funke выразил надежду, что будущий немецкий кабинет министров выделит Киеву 20 миллиардов евро ежегодной помощи.

«Поклонник фашистов Мельник становится всё более наглым. Сейчас он требует дарить оружие на 20 миллиардов в год!» — прокомментировала это Дагделен.

Парламентарий также посетовала, что все кандидаты на пост канцлера Германии намерены продолжать поддержку Киева. Это касается и лидера Христианско-демократического союза Фридриха Мерца, и министра экономика Роберта Хабека, и действующего главу кабмина Олафа Шольца.