«Ак Барс» разобрал «Трактор» и оформил четвёртый «сухарь» в сезоне

Казанский «Ак Барс» одержал убедительную победу над челябинским «Трактором» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Хозяева завершили игру со счётом 4:0.

Две шайбы в ворота гостей с Урала отправил нападающий Артём Галимов, отличившись на 27-й и 36-й минутах. Ещё по одному результативному броску сделали Дмитрий Яшкин (52-я минута) и Ник Петан (59-я минута). Голкипер казанского ХК Амир Мифтахов оформил четвёртый «сухарь» в текущем сезоне.

Эта победа позволила казанцам набрать 50 очков и закрепиться на третьей строчке в Восточной конференции. Челябинская же команда занимает второе место с 52 очками. В следующем туре «Ак Барс» примет на своём льду «Северсталь» из Череповца, а «Трактор» отправится в Нижнекамск, где сыграет с «Нефтехимиком». Оба матча состоятся 30 декабря.