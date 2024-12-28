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Регион
28 декабря, 20:22

Метеоролог, лесничий и библиотекарь: Представлен обновлённый список профессий для альтернативной службы

В России предложили увеличить число профессий для альтернативной службы до 255

Министерство труда и социальной защиты РФ предложило расширить перечень специальностей для альтернативной службы в 2025 году. Согласно информации пресс-службы ведомства, количество профессий планируется увеличить с 238 до 255, а число организаций с такими сотрудниками — с 1439 до 1524.

Проект нормативного акта предусматривает, что в обновлённый список войдут метеорологи, лесничие, врачи в приёмных отделениях, библиотекари, гидрологи, а также дефектологи и учителя-логопеды. При этом перечень профессий и организаций может быть скорректирован по итогам общественных обсуждений.

Пресс-служба министерства уточнила, что решение о прохождении альтернативной службы принимается на основе данных, предоставляемых Минобороны РФ. После этого Роструд формирует план распределения граждан по местам службы и организует подбор рабочих мест.

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А ранее Минтруд напомнил, что первая рабочая неделя в январе будет двухдневной. Новогодние каникулы продлятся 11 дней: с 29 декабря до 8 января.

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mintrud.gov.ru

Тимур Хингеев
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