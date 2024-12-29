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28 декабря, 22:48

Минтруд сообщил о расширении доступности бесплатных соцуслуг для россиян

Правительство РФ повысило доступность бесплатных социальных услуг для россиян, расширив список доходов, которые не учитываются при оценке нуждаемости граждан. Как сообщает пресс-служба Минтруда РФ, порядок анализа заработка теперь будет приближен к комплексной системе, используемой при назначении единого пособия.

По данным ведомства, отныне при оформлении соцуслуг не будут учитываться целый ряд единовременных и целевых выплат, доходы от трудовой деятельности граждан с инвалидностью, которые проживают в стационарах, а также средства социального контракта.

«В состав семьи при расчёте доходов будут включаться только заявитель, его супруг, несовершеннолетние дети заявителя или дети в возрасте до 23 лет, если они обучаются очно», — гласит сообщение.

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Не так давно Минтруд также сообщил о повышении единого пособия на детей с 1 января 2025 года. Его размер увеличится на 14,8% из-за роста прожиточного минимума, а средняя сумма максимального пособия составит более 17 тысяч рублей в месяц на одного ребёнка.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Madhourse

Анатолий Цейко
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