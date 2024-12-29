150 человек эвакуированы из-за возгорания мангала в ресторане Нижнего Новгорода

Возгорание произошло в нижегородском ресторане «Джани Ресторани» вечером 28 декабря. В целях безопасности пожарным пришлось эвакуировать из здания 150 посетителей. Подробности инцидента сообщили в пресс-службе МЧС по региону.

Работа спасателей на месте возгорания. Видео © Telegram / МЧС Нижегородской области

По данным министерства, в ресторане загорелся мангал. Благодаря оперативным действиям спасателей его удалось оперативно потушить, не допустив распространения пламени. Никто из посетителей заведения не пострадал.

«Огонь на площади в два квадратных метра потушили специалисты МЧС России», — добавили в ведомстве.