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Регион
28 декабря, 23:01

150 человек эвакуированы из-за возгорания мангала в ресторане Нижнего Новгорода

Возгорание произошло в нижегородском ресторане «Джани Ресторани» вечером 28 декабря. В целях безопасности пожарным пришлось эвакуировать из здания 150 посетителей. Подробности инцидента сообщили в пресс-службе МЧС по региону.

Работа спасателей на месте возгорания. Видео © Telegram / МЧС Нижегородской области

По данным министерства, в ресторане загорелся мангал. Благодаря оперативным действиям спасателей его удалось оперативно потушить, не допустив распространения пламени. Никто из посетителей заведения не пострадал.

«Огонь на площади в два квадратных метра потушили специалисты МЧС России», — добавили в ведомстве.

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Схожий инцидент недавно произошёл в Новосибирске. Там неисправный блок кондиционера поджёг потолок местного клуба, вынудив людей экстренно эвакуироваться.

Обложка ©

Telegram / МЧС Нижегородской области

Тимур Хингеев
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