Ёлочные шары, пряники и кокошники: Составлен топ самых популярных предновогодних покупок москвичей

Новый год — время дарить подарки. Неудивительно, что перед этим праздником в российских магазинах не протолкнуться от желающих выбрать презент для друзей и близких. Согласно статистике Универмага Национального центра «Россия», которая появилась у Life.ru, лишь за первые две недели декабря москвичи и гости столицы совершили почти в семь раз больше покупок по сравнению с обычными месяцами.

Лидерами по популярности стали салфетки с новогодними рисунками (89% в категории «народные художественные промыслы»), ёлочные игрушки ручной работы (52% в категории «новогодняя ярмарка»), пряники в подарочной упаковке (28% в разделе «бакалея»), серьги и кокошники от локальных дизайнеров (20% в категории «аксессуары»), а также бальзамы для губ (13% в категории «косметика»).

Днями самых активных покупок стали суббота (+120%), вторник (+53%) и среда (+28%). При этом у посетителей возрос интерес к товарам российского производства. Это стало возможным благодаря активному продвижению отечественных продуктов и их популяризации.