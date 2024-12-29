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29 декабря, 03:33

Ёлочные шары, пряники и кокошники: Составлен топ самых популярных предновогодних покупок москвичей

В начале декабря москвичи совершили в семь раз больше покупок, чем обычно

Новогодняя ярмарка в Универмаге «Россия». Telegram / Национальный центр «Россия»

Новогодняя ярмарка в Универмаге «Россия». Telegram / Национальный центр «Россия»

Новый год — время дарить подарки. Неудивительно, что перед этим праздником в российских магазинах не протолкнуться от желающих выбрать презент для друзей и близких. Согласно статистике Универмага Национального центра «Россия», которая появилась у Life.ru, лишь за первые две недели декабря москвичи и гости столицы совершили почти в семь раз больше покупок по сравнению с обычными месяцами.

Лидерами по популярности стали салфетки с новогодними рисунками (89% в категории «народные художественные промыслы»), ёлочные игрушки ручной работы (52% в категории «новогодняя ярмарка»), пряники в подарочной упаковке (28% в разделе «бакалея»), серьги и кокошники от локальных дизайнеров (20% в категории «аксессуары»), а также бальзамы для губ (13% в категории «косметика»).

Днями самых активных покупок стали суббота (+120%), вторник (+53%) и среда (+28%). При этом у посетителей возрос интерес к товарам российского производства. Это стало возможным благодаря активному продвижению отечественных продуктов и их популяризации.

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А ранее стилист дала советы по выбору наряда в новогоднюю ночь. Она порекомендовала выбирать праздничный наряд так, чтобы его можно было носить и в повседневной жизни. Например, юбка в пайетках будет отлично сочетаться с футболкой или лонгсливом в летний период.

Ольга Годуненко
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