«На 180 градусов»: Западные лидеры готовятся к развороту в отношениях с Россией
Профессор Малинен: Западные лидеры хотят сохранить лицо после разворота к России
Западные лидеры столкнутся с трудной задачей в случае необходимости внезапного разворота к России, считает профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен. В социальной сети Х он отметил, что главным вызовом для политиков станет сохранение доверия граждан в условиях кардинальных перемен на международной арене.
«Сейчас <...> самым обсуждаемым вопросом в европейских кабинетах будет то, как сохранить лицо перед населением после разворота на 180 градусов в отношениях с Россией», — отметил Малинен.
Он добавил, что данный сценарий будет возможен лишь при условии, что не случится «январской эскалации», способной привести к вооружённому конфликту между НАТО и Россией.
Ранее посол РФ в Бельгии заявил, что НАТО активно наращивает военный потенциал для подготовки к возможному конфликту с Россией. По словам дипломата, государства альянса увеличивают расходы на оборону и военную промышленность.
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