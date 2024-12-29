«На 180 градусов»: Западные лидеры готовятся к развороту в отношениях с Россией

Западные лидеры столкнутся с трудной задачей в случае необходимости внезапного разворота к России, считает профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен. В социальной сети Х он отметил, что главным вызовом для политиков станет сохранение доверия граждан в условиях кардинальных перемен на международной арене.

«Сейчас <...> самым обсуждаемым вопросом в европейских кабинетах будет то, как сохранить лицо перед населением после разворота на 180 градусов в отношениях с Россией», — отметил Малинен.

Он добавил, что данный сценарий будет возможен лишь при условии, что не случится «январской эскалации», способной привести к вооружённому конфликту между НАТО и Россией.