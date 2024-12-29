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28 декабря, 23:48

«На 180 градусов»: Западные лидеры готовятся к развороту в отношениях с Россией

Профессор Малинен: Западные лидеры хотят сохранить лицо после разворота к России

Западные лидеры столкнутся с трудной задачей в случае необходимости внезапного разворота к России, считает профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен. В социальной сети Х он отметил, что главным вызовом для политиков станет сохранение доверия граждан в условиях кардинальных перемен на международной арене.

«Сейчас <...> самым обсуждаемым вопросом в европейских кабинетах будет то, как сохранить лицо перед населением после разворота на 180 градусов в отношениях с Россией», — отметил Малинен.

Он добавил, что данный сценарий будет возможен лишь при условии, что не случится «январской эскалации», способной привести к вооружённому конфликту между НАТО и Россией.

Три страны НАТО оказались не готовы противостоять России без участия США
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Ранее посол РФ в Бельгии заявил, что НАТО активно наращивает военный потенциал для подготовки к возможному конфликту с Россией. По словам дипломата, государства альянса увеличивают расходы на оборону и военную промышленность.

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Shutterstock / FOTODOM / Catarina Belova

Тимур Хингеев
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