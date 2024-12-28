Посол Токовинин: НАТО готовится к возможному конфликту с Россией

Североатлантический альянс активно наращивает военный потенциал с целью подготовиться к возможному конфликту с Россией. О тревожной тенденции рассказал посол РФ в Бельгии Александр Токовинин.

Дипломат пояснил, что речь идёт о расширении оборонного производства и активизации военной промышленности стран НАТО, в том числе и в Европе. Также происходит увеличение расходов на армии и расширение масштабов манёвров.