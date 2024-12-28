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Регион
28 декабря, 03:29

Посол Токовинин: НАТО готовится к возможному конфликту с Россией

Североатлантический альянс активно наращивает военный потенциал с целью подготовиться к возможному конфликту с Россией. О тревожной тенденции рассказал посол РФ в Бельгии Александр Токовинин.

Дипломат пояснил, что речь идёт о расширении оборонного производства и активизации военной промышленности стран НАТО, в том числе и в Европе. Также происходит увеличение расходов на армии и расширение масштабов манёвров.

«Всё это — с прицелом на подготовку к конфликту с Россией. К сожалению, сейчас акцент ставится именно так», — резюмировал Токовинин в беседе с РИА «Новости».

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Ранее Владимир Путин заявил, что практически все страны альянса прямо сейчас воюют против России. На этом фоне в НАТО зреет нешуточный раскол, рассказывал Life.ru.

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Flickr / U.S. Department of Defense Current Photos

Анатолий Цейко
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