«Не сможем сажать насильников и убийц»: Во Франции забили тревогу из-за переполненности тюрем
Минюст Франции сообщил о переполненности тюрем в стране на 30%
Министр юстиции Франции Жеральд Дарманен заявил, что ситуация с переполненностью тюрем в стране достигла критической отметки. Сейчас на 60 тысяч доступных мест приходится 82 тысячи заключённых, что означает превышение лимита на 30%.
«Если мы ничего не сделаем, то через несколько месяцев мы не сможем сажать в тюрьму преступников, которые насиловали и убивали», — отметил Дарманен в интервью Le Parisien.
Для исправления ситуации министр предложил строить упрощённые тюрьмы с более мягкими условиями содержания для осуждённых на короткие сроки. Такие учреждения можно возводить без сторожевых вышек, траншей и колючей проволоки, необходимых в обычных тюрьмах. Ещё Дарманен затронул проблему наркобандитизма.
«Сегодня 17 тысяч заключённых в наших тюрьмах связаны с распространением запрещённых веществ. Французы не понимают, почему некоторые из них продолжают руководить наркотрафиком из тюремных камер, посылать деньги и даже заказывать убийства», — заявил он, анонсировав зачистку исправительных учреждений от мобильных телефонов.
Проблемы с тюрьмами фиксируются не только во Франции. В ноябре независимые наблюдатели выявили острую проблему заражения паразитами и плохое состояние исправительных учреждений Великобритании. Инспекторы доложили о многочисленных нарушениях: нашествиях тараканов и мух, гниющих мёртвых грызунах и даже об укушенных ядовитыми пауками заключённых.
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