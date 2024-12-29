«Не сможем сажать насильников и убийц»: Во Франции забили тревогу из-за переполненности тюрем

Министр юстиции Франции Жеральд Дарманен заявил, что ситуация с переполненностью тюрем в стране достигла критической отметки. Сейчас на 60 тысяч доступных мест приходится 82 тысячи заключённых, что означает превышение лимита на 30%.

«Если мы ничего не сделаем, то через несколько месяцев мы не сможем сажать в тюрьму преступников, которые насиловали и убивали», — отметил Дарманен в интервью Le Parisien.

Для исправления ситуации министр предложил строить упрощённые тюрьмы с более мягкими условиями содержания для осуждённых на короткие сроки. Такие учреждения можно возводить без сторожевых вышек, траншей и колючей проволоки, необходимых в обычных тюрьмах. Ещё Дарманен затронул проблему наркобандитизма.

«Сегодня 17 тысяч заключённых в наших тюрьмах связаны с распространением запрещённых веществ. Французы не понимают, почему некоторые из них продолжают руководить наркотрафиком из тюремных камер, посылать деньги и даже заказывать убийства», — заявил он, анонсировав зачистку исправительных учреждений от мобильных телефонов.