«Я была чучелом»: Дочь Успенской обратилась к матери с трогательной речью

Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина произнесла эмоциональную речь в присутствии матери, празднуя 35-летие. Единственная наследница звезды 90-х поделилась личными переживаниями с близкими со сцены.

«Да, я была чучелом, такова была моя роль, такова была моя ноша», — произнесла Плаксина.

Гости встретили откровения виновницы торжества аплодисментами, однако юбилярша попросила ей не хлопать. Затем Плаксина и вовсе погрузилась в лирику.

«Самое прекрасное красивое дерево имеет корни, чьё основание находится у самого дна земли, и звезды сияют в темноте. Вот мой путь, и она прошла его вместе со мной», — сказала девушка, взяв маму за руку.