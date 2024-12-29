Авиакатастрофа в Казахстане
Новый год
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 декабря, 00:51

«Я была чучелом»: Дочь Успенской обратилась к матери с трогательной речью

Дочь Любови Успенской обратилась к матери с эмоциональной речью

Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина произнесла эмоциональную речь в присутствии матери, празднуя 35-летие. Единственная наследница звезды 90-х поделилась личными переживаниями с близкими со сцены.

«Да, я была чучелом, такова была моя роль, такова была моя ноша», — произнесла Плаксина.

Гости встретили откровения виновницы торжества аплодисментами, однако юбилярша попросила ей не хлопать. Затем Плаксина и вовсе погрузилась в лирику.

«Самое прекрасное красивое дерево имеет корни, чьё основание находится у самого дна земли, и звезды сияют в темноте. Вот мой путь, и она прошла его вместе со мной», — сказала девушка, взяв маму за руку.

«Целую во все места!»: Дочь Успенской в психбольнице внезапно воспылала любовью к матери
«Целую во все места!»: Дочь Успенской в психбольнице внезапно воспылала любовью к матери

Ранее трогательную речь в адрес дочки толкнула и сама Успенская. По словам артистки, для неё не существует большей радости, чем видеть Татьяну здоровой и счастливой.

Обложка ©

Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / uspenskayalubov_official

Тимур Хингеев
  • Новости
  • Любовь Успенская
  • Шоубиз
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar