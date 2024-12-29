«Я была чучелом»: Дочь Успенской обратилась к матери с трогательной речью
Дочь Любови Успенской обратилась к матери с эмоциональной речью
Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина произнесла эмоциональную речь в присутствии матери, празднуя 35-летие. Единственная наследница звезды 90-х поделилась личными переживаниями с близкими со сцены.
«Да, я была чучелом, такова была моя роль, такова была моя ноша», — произнесла Плаксина.
Гости встретили откровения виновницы торжества аплодисментами, однако юбилярша попросила ей не хлопать. Затем Плаксина и вовсе погрузилась в лирику.
«Самое прекрасное красивое дерево имеет корни, чьё основание находится у самого дна земли, и звезды сияют в темноте. Вот мой путь, и она прошла его вместе со мной», — сказала девушка, взяв маму за руку.
Ранее трогательную речь в адрес дочки толкнула и сама Успенская. По словам артистки, для неё не существует большей радости, чем видеть Татьяну здоровой и счастливой.
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