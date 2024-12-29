«Леди и джентльмены, президент Путин»: Оговорки Байдена вошли в топ главных фейлов 2024 года
Оговорка Байдена про Путина вошла в рейтинг оплошностей американских политиков
Владимир Зеленский и Джо Байден. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official
Телеканал Fox News перечислил главные оплошности американских политиков в 2024 году. Звездой топа стал президент США Джо Байден, который неоднократно забавлял мировую общественность досадными курьёзами. Так, например, в список попал фейл демократа на встрече с Владимиром Зеленским в июле.
«А теперь я передаю слово президенту Украины, который столь же смел, сколь и решителен. Леди и джентльмены, президент Путин», — произнёс тогда глава Белого дома.
В список вошли и другие заявления Байдена. Например, в ноябре он назвал сторонников Дональда Трампа «мусором». Это высказывание стало особенно резонансным после победы республиканца. Fox News также отметил оговорку самого избранного президента. В январе на предвыборном мероприятии в Нью-Гэмпшире он перепутал Никки Хейли, бывшего постпреда США при ООН и кандидата в президенты, с экс-спикером Конгресса Нэнси Пелоси.
Без упоминания в списке не оставили и вице-президента Камалу Харрис. В интервью ABC в октябре она неоднозначно ответила на вопрос, что бы она хотела сделать иначе, чем Байден.
«Ничего не приходит на ум в этом плане», — произнесла Харрис.
А ранее злую шутку с действующим американским лидером сыграла привычка представляться «мужем Джилл Байден» на публичных мероприятиях. В ноябре политик случайно назвался «мужем Джо Байдена», выступая на торжественном ужине.