«Леди и джентльмены, президент Путин»: Оговорки Байдена вошли в топ главных фейлов 2024 года

Телеканал Fox News перечислил главные оплошности американских политиков в 2024 году. Звездой топа стал президент США Джо Байден, который неоднократно забавлял мировую общественность досадными курьёзами. Так, например, в список попал фейл демократа на встрече с Владимиром Зеленским в июле.

«А теперь я передаю слово президенту Украины, который столь же смел, сколь и решителен. Леди и джентльмены, президент Путин», — произнёс тогда глава Белого дома.

В список вошли и другие заявления Байдена. Например, в ноябре он назвал сторонников Дональда Трампа «мусором». Это высказывание стало особенно резонансным после победы республиканца. Fox News также отметил оговорку самого избранного президента. В январе на предвыборном мероприятии в Нью-Гэмпшире он перепутал Никки Хейли, бывшего постпреда США при ООН и кандидата в президенты, с экс-спикером Конгресса Нэнси Пелоси.

Без упоминания в списке не оставили и вице-президента Камалу Харрис. В интервью ABC в октябре она неоднозначно ответила на вопрос, что бы она хотела сделать иначе, чем Байден.

«Ничего не приходит на ум в этом плане», — произнесла Харрис.