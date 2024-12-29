Основатель Pink Floyd нашёл способ спасти планету от войн с помощью 30 принципов

Основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс призвал мировых лидеров к соблюдению 30 принципов Всеобщей декларации прав человека 1948 года. По словам музыканта, только так можно спасти планету от падения в пропасть.

Рассуждениями на этот счёт рокер поделился на Substack, рассуждая о природе конфликта в секторе Газа. Уотерс обвинил Израиль в геноциде и этнической зачистке Палестины, которые поддерживаются и финансируются «Западной империей». По словам британца, подписанная почти 80 лет назад декларация должна была положить этому конец и «сделать мир лучше», но никто не захотел соблюдать её положения.

«Если мы потребуем выполнения 30 статей парижской декларации 1948 года в соответствии с международным правом, мы, возможно, сможем спасти нашу драгоценную планету и всё живое на ней, независимо от этнической принадлежности, религии или национальности, от вымирания», — уверен Уотерс.