Украина получит от Греции зенитные ракеты из прошлого столетия

Власти Греции запланировали поставить на Украину зенитные ракеты RIM-7 Sea Sparrow. Всего в пакет войдут 24 ЗУР указанного типа, передаёт портал Pronews.

По данным издания, эти ракеты эксплуатируются уже около полувека. RIM-7 для Украины будут позаимствованы из резервов военно-морских Греции. Дату поставки авторы не уточнили.

RIM-7 Sea Sparrow — это американская управляемая ракета класса «корабль-воздух» с полуактивной радиолокационной головкой самонаведения. Она была принята на вооружение в далёком 1976 году.