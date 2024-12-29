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Регион
29 декабря, 03:46

Украина получит от Греции зенитные ракеты из прошлого столетия

Pronews: Греция поставит Украине 24 зенитные ракеты RIM-7 Sea Sparrow

Запуск RIM-7 Sea Sparrow с палубы американского авианосца. Обложка © Wikipedia / Jordon R. Beesley

Запуск RIM-7 Sea Sparrow с палубы американского авианосца. Обложка © Wikipedia / Jordon R. Beesley

Власти Греции запланировали поставить на Украину зенитные ракеты RIM-7 Sea Sparrow. Всего в пакет войдут 24 ЗУР указанного типа, передаёт портал Pronews.

По данным издания, эти ракеты эксплуатируются уже около полувека. RIM-7 для Украины будут позаимствованы из резервов военно-морских Греции. Дату поставки авторы не уточнили.

RIM-7 Sea Sparrow — это американская управляемая ракета класса «корабль-воздух» с полуактивной радиолокационной головкой самонаведения. Она была принята на вооружение в далёком 1976 году.

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Напомним, что Украина уже получала эти ракеты в рамках пакета военной помощи от США в 2023 году. Тогда западные СМИ отмечали, якобы бойцы ВСУ смогли приспособить под американские ЗУР советские установки «Бук».

Анатолий Цейко
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