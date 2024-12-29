Украина получит от Греции зенитные ракеты из прошлого столетия
Pronews: Греция поставит Украине 24 зенитные ракеты RIM-7 Sea Sparrow
Запуск RIM-7 Sea Sparrow с палубы американского авианосца. Обложка © Wikipedia / Jordon R. Beesley
Власти Греции запланировали поставить на Украину зенитные ракеты RIM-7 Sea Sparrow. Всего в пакет войдут 24 ЗУР указанного типа, передаёт портал Pronews.
По данным издания, эти ракеты эксплуатируются уже около полувека. RIM-7 для Украины будут позаимствованы из резервов военно-морских Греции. Дату поставки авторы не уточнили.
RIM-7 Sea Sparrow — это американская управляемая ракета класса «корабль-воздух» с полуактивной радиолокационной головкой самонаведения. Она была принята на вооружение в далёком 1976 году.
Напомним, что Украина уже получала эти ракеты в рамках пакета военной помощи от США в 2023 году. Тогда западные СМИ отмечали, якобы бойцы ВСУ смогли приспособить под американские ЗУР советские установки «Бук».