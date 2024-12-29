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Регион
29 декабря, 06:36

«Крест на будущем фастфуда»: Германия и Турция разругались из-за кебаба

В Telegraph считают, что отношения Германии и Турции испортились из-за кебаба

В Турции уверены, что оригинальное блюдо должно готовиться из курицы, баранины и говядины не старше 18 месяцев в маринаде из йогурта. Обложка © Life.ru / Шедеврум

В Турции уверены, что оригинальное блюдо должно готовиться из курицы, баранины и говядины не старше 18 месяцев в маринаде из йогурта. Обложка © Life.ru / Шедеврум

Взаимоотношения Турции и Германии сильно испортились из-за разногласий на тему кебаба. С таким объяснением выступил портал Telegraph.

«Попытка Турции добиться юридической защиты для оригинального донера может поставить крест на будущем любимого фастфуда в Германии», — указывается в публикации.

Ещё в апреле Анкара направила заявку на регистрацию турецкой версии донер-кебаба в ЕС. Это должно защитить блюдо по примеру французского шампанского. Если обращение одобрят, то немецкие донеры должны будут начать готовить блюда в соответствии с турецкими стандартами или полностью изменить название.

В Турции уверены, что оригинальное блюдо должно готовиться из курицы, баранины и говядины не старше 18 месяцев в маринаде из йогурта. Нарезать следует горизонтально толщиной от трех до пяти миллиметров. В Германии скоро возмутились такому патенту. Если они не договорятся самостоятельно, будет привлекаться Еврокомиссия.

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Напомним, ранее Турция захотела добиться от Еврокомиссии защищённого статуса для донер-кебаба, поскольку Германия «испортила» её оригинальный рецепт турецкого кулинарного достояния. Отмечается, что в Европу блюдо привезли турецкие мигранты.

Николай Рюмин
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