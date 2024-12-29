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Регион
29 декабря, 06:57

Задержан россиянин, передававший Киеву фото объектов ТЭК Подмосковья

ФСБ арестовала россиянина за передачу Киеву фотографий объектов ТЭК Подмосковья

Задержанный украинский шпион. Обложка © ЦОС ФСБ

Задержанный украинский шпион. Обложка © ЦОС ФСБ

ФСБ России задержала гражданина, подозреваемого в государственной измене за передачу военной разведке Украины фотографий объектов топливно-энергетического комплекса в Подмосковье. Как сообщается в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, задержанный — мужчина 1983 года рождения.

Задержание украинского шпиона, передававшего данные об объектах в Подмосковье. Видео © ЦОС ФСБ

Спецслужба установила, что он через мессенджер Telegram наладил контакт с представителем Главного управления разведки Министерства обороны Украины и по заданию своего куратора собрал и передал фотографии объектов ТЭК на территории Московской области за денежное вознаграждение.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ (государственная измена), и он помещён под стражу. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются, сообщили в ЦОС.

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Днём ранее стало известно, что ФСБ предотвратила террористические акты против высокопоставленного офицера Министерства обороны и военного блогера. В связи с подготовкой этих терактов был задержан россиянин, действовавший по указанию украинской военной разведки.

Оксана Попова
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