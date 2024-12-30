Понарошку отсудила более полумиллиона за использование её фото в рекламе

Телеведущая Ирена Понарошку отсудила почти 600 тысяч рублей у волгоградского бизнесмена за свою фотографию семилетней давности.

Как пишет SHOT, 42-летняя блогерша Ирина Годизова (настоящее имя) увидела свой портрет в рекламе БАДов на маркетплейсе и сильно возмутилась. В суде она заявила, что не давала согласия использовать свою фотку 2017 года, и за нарушение авторских прав потребовала с предпринимателя 550 тысяч рублей, а также судебные издержки.

52-летний владелец ИП из Волгограда Дмитрий А. с претензиями согласился не до конца. Он заявил, что ранее Ирена снимала видеорекламу с распаковкой какого-то полезного бокса, в котором, в том числе, были те самые БАДы. На основе этого Дмитрий решил, что можно использовать фотографию звезды на свой продукт и подписать, что она его одобрила. «Бизнес-партнёр» попросил снизить сумму компенсации до 18 тысяч рублей, но не получилось.

Суд встал на сторону Понарошку и обязал бизнесмена заплатить ведущей в общей сложности 595 тысяч рублей.