Захарова назвала правом Баку ограничение пребывания россиян в Азербайджане
Планируемые ограничения со стороны Азербайджана на пребывание россиян в стране являются правом Баку, прокомментировала «Ведомостям» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова недавнее заявление азербайджанских коллег.
«[Вводить такие изменения – это] право Баку», – указала дипломат.
Напомним, ранее в МИД Азербайджана заявили, что Баку изменит в правила временного пребывания для россиян. Ведомство пообещало опубликовать конкретные детали позднее.
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