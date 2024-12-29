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Регион
29 декабря, 08:13

Захарова назвала правом Баку ограничение пребывания россиян в Азербайджане

Планируемые ограничения со стороны Азербайджана на пребывание россиян в стране являются правом Баку, прокомментировала «Ведомостям» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова недавнее заявление азербайджанских коллег.

«[Вводить такие изменения – это] право Баку», – указала дипломат.

Напомним, ранее в МИД Азербайджана заявили, что Баку изменит в правила временного пребывания для россиян. Ведомство пообещало опубликовать конкретные детали позднее.

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Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Maksim Konstantinov

Дарья Нарыкова
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