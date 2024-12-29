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Регион
29 декабря, 08:36

Почти 200 пассажиров рейса Москва-Владикавказ застряли во Внуково

SHOT: Пассажиры рейса Москва-Владикавказ во Внуково уже 12 часов ждут вылета

Почти 200 пассажиров застряли в московском аэропорту Внуково: уже почти 12 часов они не могут улететь во Владикавказ.

Почти 200 пассажиров застряли в московском аэропорту Внуково: уже почти 12 часов они не могут улететь во Владикавказ. Видео © Telegram / SHOT

В беседе с SHOT пассажиры авиакомпании Utair рассказали, что их рейс 395 во Владикавказ переносили более десяти раз. Изначально это было связано с непогодой: аэропорт прибытия сильно завалило снегом и работникам пришлось расчищать ВПП. Однако уже в 06:00 мск осетинская авиагавань открылась на прилёты, а пассажиры 395-го рейса до сих пор в столице. При том, что минимум один рейс Москва – Владикавказ уже вылетел.

По словам одной из пассажирок, их разместили в отель только после семи часов ожидания, питание и воду всё это время не предоставляли. Только что они получили сообщения, что им компенсируют по ₽700, которые они потратили на еду. Новое время вылета – 14:30.

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Ранее сообщалось, что авиакомпания Azerbaijan Airlines продолжит полёты в шесть городов России. Это Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Астрахань, Казань и Новосибирск.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Nordroden

Мария Любицкая
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