За прошедшие сутки ВСУ потеряли более 400 бойцов, а также четыре полевых склада боеприпасов в результате действий российской группировки войск «Запад». Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Потери противника составили до 420 военнослужащих, бронетранспортёр, шесть автомобилей, 155-мм самоходная артиллерийская установка Braveheart производства Великобритании и 152-мм орудие Д-20. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и четыре полевых склада боеприпасов», — говорится в сообщении ведомства.

По данным Минобороны, подразделение группировки «Запад» успешно проходят по переднему краю линии соприкосновения, нанося удар по живой силе и технике противника. Поражение было успешно нанесено группировкам ВСУ в районах населённых пунктов Кунье, Западное, Двуречная, Глушковка, Петропавловка, Лозовая Харьковской области, Ямполь и Торское в ДНР. Кроме того, наши бойцы сумели отразить четыре контратаки украинских формирований.