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Регион
29 декабря, 09:52

Свыше четырёх сотен солдат потеряли ВСУ за сутки в зоне группировки войск «Запад»

Минобороны: ВСУ потеряли до 420 солдат в боях с группой «Запад» ВС РФ

За прошедшие сутки ВСУ потеряли более 400 бойцов, а также четыре полевых склада боеприпасов в результате действий российской группировки войск «Запад». Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Потери противника составили до 420 военнослужащих, бронетранспортёр, шесть автомобилей, 155-мм самоходная артиллерийская установка Braveheart производства Великобритании и 152-мм орудие Д-20. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и четыре полевых склада боеприпасов», — говорится в сообщении ведомства.

По данным Минобороны, подразделение группировки «Запад» успешно проходят по переднему краю линии соприкосновения, нанося удар по живой силе и технике противника. Поражение было успешно нанесено группировкам ВСУ в районах населённых пунктов Кунье, Западное, Двуречная, Глушковка, Петропавловка, Лозовая Харьковской области, Ямполь и Торское в ДНР. Кроме того, наши бойцы сумели отразить четыре контратаки украинских формирований.

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Ранее в ВСУ заявили об отходе на последнюю линию обороны в Днепропетровской области. Сообщается, что населённые пункты Удачное и Котлино станут доступнее для ВС РФ в случае потери киевским режимом Нововасильевки.

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Shutterstock / FOTODOM / Madonova

Мария Любицкая
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