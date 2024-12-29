«Их тут 0,2 человека»: Лукашенко высказался про отъезд американцев из Белоруссии

«Мы не переживаем. У нас американцев практически нет. Но имейте в виду, они нас уже целый год просят увеличить штаты в посольстве, там до сотни человек. Поэтому то, что вы у меня спросили, это для меня новинка. Но мы никого же не держим в Беларуси. Хотят, пусть находятся у нас, нет значит нет, но их ноль целых две десятых человека», — пояснил лидер.