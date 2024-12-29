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29 декабря, 09:51

«Их тут 0,2 человека»: Лукашенко высказался про отъезд американцев из Белоруссии

Лукашенко: В Белоруссии мало американцев и их отъезд никого не расстроит

На территории Белоруссии проживает крайне мало граждан Соединённых Штатов Америки и их никто не держит насильно. Так президент Республики Александр Лукашенко в беседе с репортёром Павлом Зарубиным отреагировал на призыв Госдепа США к согражданам немедленно покинуть страну.

Лукашенко про американцев в Белоруссии. Видео © Telegram / ЗАРУБИН

«Мы не переживаем. У нас американцев практически нет. Но имейте в виду, они нас уже целый год просят увеличить штаты в посольстве, там до сотни человек. Поэтому то, что вы у меня спросили, это для меня новинка. Но мы никого же не держим в Беларуси. Хотят, пусть находятся у нас, нет значит нет, но их ноль целых две десятых человека», — пояснил лидер.

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Недавно американский Госдепартамент выступил с обращением, в котором представители органа призвали граждан США немедленно покинуть территорию Белоруссии. Они пугают людей произвольным применением местных законов со стороны властей, угрозой задержания, участием Беларуси в конфликте с Украиной на стороне России.

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Life.ru

Николай Рюмин
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