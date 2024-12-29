Около 900 машин скопилось в очереди у Крымского моста

Перед въездами на Крымский мост образовалась очередь, всего с двух сторон ожидают проезда 865 автомобилей. Об этом сообщает оперативный канал информационного центра по автомобильным дорогам.

«В очереди со стороны Тамани находится 600 транспортных средств. Время ожидания около двух часов», — указано в сообщении.

В очереди со стороны Керчи стоит 265 автомобилей. Время ожидания составляет около одного часа. В Минобороны ранее заявили, что в течение прошлой ночи средства ПВО России сбили два дрона ВСУ над территорией Крыма.