Названа страна, причастная к созданию дронов «Гавия», которыми ВСУ пытались атаковать Крымский мост
Эксперт Кондратьев: Атаковавшие Крымский мост БЭК «Гавия» разработали в Исландии
Польский безэкипажный катер (БЭК) «Гавия», которым ВСУ попытались атаковать Крымский мост, изначально является предназначенной для подводных исследований разработкой исландской компании. Об этом рассказал основатель учебного центра беспилотной авиации, член-корреспондент Российской инженерной академии Максим Кондратьев.
«Дрон «Гавия» — исследовательский подводный дрон, старт разработок которого был дан ещё в 2010 году исландской компанией Teledyne Marine. <...> Изначально его основной задачей была организация подводных исследований и обследований <...> Сравнительно недавно он получил модификацию военного дрона и дрона-камикадзе», — объяснил эксперт в беседе с aif.ru.
Внешне подводный беспилотник похож на торпеду и способен погружаться на глубину до тысячи метров. Кондратьев отметил, что после модернизации под военные цели, «Гавия» может нести около 30 килограммов взрывчатки. При этим скорость движения аппарата невелика — около 5-6 километров в час.
Ранее Минобороны России сообщило об уничтожении двух катеров средствами ПВО в крымской акватории. Вскоре появилась информация, что в атаке, целью которой был Крымский мост, участвовали шесть беспилотников, каждый из них был уничтожен российской авиацией. Впоследствии выяснилось, что поражённые дроны являются новейшей польской беспилотной разработкой Польши под названием «Гавия».
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