Названа страна, причастная к созданию дронов «Гавия», которыми ВСУ пытались атаковать Крымский мост

Польский безэкипажный катер (БЭК) «Гавия», которым ВСУ попытались атаковать Крымский мост, изначально является предназначенной для подводных исследований разработкой исландской компании. Об этом рассказал основатель учебного центра беспилотной авиации, член-корреспондент Российской инженерной академии Максим Кондратьев.

«Дрон «Гавия» — исследовательский подводный дрон, старт разработок которого был дан ещё в 2010 году исландской компанией Teledyne M​arine. <...> Изначально его основной задачей была организация подводных исследований и обследований <...> Сравнительно недавно он получил модификацию военного дрона и дрона-камикадзе», — объяснил эксперт в беседе с aif.ru.