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29 декабря, 10:30

«Тяжело притворяться дурочкой»: Рудова раскрыла, почему ей отказывают в ролях

Актриса Рудова: Режиссёры перестали предлагать роли в кино из-за яркой внешности

Наталья Рудова. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / rudovanata

Наталья Рудова. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / rudovanata

Режиссёры перестали приглашать актрису Наталью Рудову на съёмки фильмов. Об этом рассказала сама артистка в шоу Наташи Гасанхановой «ДаДа — НетНет».

«Первый режиссёр мне начинает говорить: «Знаете, всё хорошо, но вы слишком красивая. Вы слишком красивая для главной героини, а на роль второго плана мы вас не можем утвердить, потому что вы перекроете главную героиню», — уточнила Рудова.

Актриса дополнила, что она не может заниматься «серьёзной работой» из-за яркой внешности. По её словам, ей не дают играть роли с тяжёлой судьбой, полагая, что зрители якобы не примут такие образы всерьёз. Рудова отметила, что не пойдёт пробоваться на роли красавиц, так как у неё умные глаза. По словам артистки, ей тяжело притворяться дурочкой.

Кроме того, Рудова в негативном ключе высказалась об известных российских блогерах, которых приглашают на съёмки в кино. По её словам, эти люди — бездарные, поэтому она не смотрит фильмы с их участием.
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А ранее актриса Агата Муцениеце рассказала о домогательствах со стороны известного режиссёра. По словам артистки, это произошло ещё в студенческие годы, когда она только начинала карьеру в кино.

Дарья Нарыкова
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