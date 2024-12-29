«Тяжело притворяться дурочкой»: Рудова раскрыла, почему ей отказывают в ролях

Режиссёры перестали приглашать актрису Наталью Рудову на съёмки фильмов. Об этом рассказала сама артистка в шоу Наташи Гасанхановой «ДаДа — НетНет».

«Первый режиссёр мне начинает говорить: «Знаете, всё хорошо, но вы слишком красивая. Вы слишком красивая для главной героини, а на роль второго плана мы вас не можем утвердить, потому что вы перекроете главную героиню», — уточнила Рудова.

Актриса дополнила, что она не может заниматься «серьёзной работой» из-за яркой внешности. По её словам, ей не дают играть роли с тяжёлой судьбой, полагая, что зрители якобы не примут такие образы всерьёз. Рудова отметила, что не пойдёт пробоваться на роли красавиц, так как у неё умные глаза. По словам артистки, ей тяжело притворяться дурочкой.

Кроме того, Рудова в негативном ключе высказалась об известных российских блогерах, которых приглашают на съёмки в кино. По её словам, эти люди — бездарные, поэтому она не смотрит фильмы с их участием.