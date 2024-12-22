«Буду снимать тебя в главных ролях»: Муцениеце призналась, что её домогался известный режиссёр

Агата Муцениеце рассказала о неприятном инциденте, когда к ней домогался известный режиссёр. По её словам, это произошло ещё в студенческие годы, когда она только начинала карьеру в кино.

Агата не раскрыла имя режиссёра, но отметила, что вместе с предложением о роли она получила приглашение в ресторан. Именно в этом заведении обсуждались все детали их дальнейшего сотрудничества.

«Он сказал: «Мне не нравится, что ты живёшь в общежитии, ты должна жить в отдельной квартире. Давай так — я снимаю тебе квартиру, ты переезжаешь, живёшь там, а я приезжаю к тебе, когда хочу. Мы вместе летим на Мальдивы. Я буду снимать тебя в главных ролях», — призналась Муцениеце в шоу «Сплетница».

Получив отказ, режиссёр назвал актрису «дурой» и пригрозил, что теперь у неё не будет шансов на работу в кино. После инцидента Муцениеце сообщила агенту, что её уволили, но на следующий день раздался звонок от директора того самого режиссёра. Он принёс свои извинения, а домогавшийся сделал вид, что ничего не произошло.

А ранее Life.ru сообщал о похожем скандале в Голливуде. Там американская актриса Блейк Лавли судится с партнёром по съёмочной площадке Джастином Бальдона. Она заявляет, что тот задавал интимные вопросы и показывал ей фотографии обнажённых женщин. В ответ актёр также подал на неё в суд.