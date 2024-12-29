«Не велосипед, а счастье просто»: ЕР исполнила мечты детей с «Ёлки желаний»
Дмитрий Медведев и Владимир Якушев исполнили мечты детей с «Ёлки желаний»
Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев в рамках акции «Ëлка желаний» подарил шестикласснице Алине из прифронтового села Круглоозёрка в Голопристанском районе Херсонской области подарок — телескоп. Алина, отличница, увлекается научной фантастикой и мечтает о карьере в сфере информационных технологий.
Руководители «Единой России» исполнили мечты детей с «Ёлки желаний». Видео © Telegram / Единая Россия. Официально
Секретарь Генерального совета политсилы Владимир Якушев вручил 10-летнему Руслану, проживающему в приграничном районе Курской области, современный скоростной велосипед.
«Велосипед очень хороший: тормоза, диски, цепь, колёса. В Судже у меня похуже был. Не велосипед, а счастье просто», — рассказал Руслан.
Александр Сидякин, лидер Центрального исполкома партии, осуществил мечту 13-летнего Игната из Стаханова (ЛНР), который давно хотел электрогитару. Этот запрос был ранее снят с «Ёлки желаний» в Москве. Мальчик увлекается музыкой уже три года и мечтал о том, чтобы стать обладателем собственного инструмента.
Ранее Life.ru рассказывал, что министр иностранных дел России Сергей Лавров стал участником благотворительной акции «Ёлка желаний». Он выбрал четыре ёлочные игрушки с просьбами. На одной из них была записка 13-летней Полины, которая хочет встретиться с Николаем Расторгуевым, солистом группы «Любэ». На второй игрушке было желание 12-летнего Матвея, который мечтает посетить концерт этой группы.
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