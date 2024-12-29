«Не велосипед, а счастье просто»: ЕР исполнила мечты детей с «Ёлки желаний»

Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев в рамках акции «Ëлка желаний» подарил шестикласснице Алине из прифронтового села Круглоозёрка в Голопристанском районе Херсонской области подарок — телескоп. Алина, отличница, увлекается научной фантастикой и мечтает о карьере в сфере информационных технологий.

Руководители «Единой России» исполнили мечты детей с «Ёлки желаний». Видео © Telegram / Единая Россия. Официально

Секретарь Генерального совета политсилы Владимир Якушев вручил 10-летнему Руслану, проживающему в приграничном районе Курской области, современный скоростной велосипед.

«Велосипед очень хороший: тормоза, диски, цепь, колёса. В Судже у меня похуже был. Не велосипед, а счастье просто», — рассказал Руслан.

Александр Сидякин, лидер Центрального исполкома партии, осуществил мечту 13-летнего Игната из Стаханова (ЛНР), который давно хотел электрогитару. Этот запрос был ранее снят с «Ёлки желаний» в Москве. Мальчик увлекается музыкой уже три года и мечтал о том, чтобы стать обладателем собственного инструмента.