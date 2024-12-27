Лавров в рамках «Ёлки желаний» исполнит сразу две детские мечты, связанные с «Любэ»
Глава МИД Сергей Лавров исполнит мечты четырёх детей в рамках «Ёлки желаний»
Министр иностранных дел России Сергей Лавров принял участие в благотворительной акции «Ёлка желаний». Мечты, которые исполнит дипломат, публикует пресс-служба МИД РФ.
Лавров участвует в «Ёлке желаний». Видео © Telegram / МИД России
Лавров выбрал четыре ёлочные игрушки. На первой из них оказалась просьба 13-летней Полины, которая хочет встретиться с солистом «Любэ» Николаем Расторгуевым. Вторым стало желание 12-летнего Матвея. Он мечтает побывать на концерте группы «Любэ». Лавров отметил сходство с первой просьбой и пошутил, что про группу уже пора снимать кино.
Третьей оказалась игрушка с мечтой 13-летнего Ивана, он загадал посетить тренировку столичного ФК «Спартак». На этом моменте глава МИД оговорился, что тоже этого хочет — Лавров болеет за красно-белых. Наконец, четвёртым стало желание пятилетнего Юры, которому подарят роликовые коньки.
Министр поздравил всех с наступающим Новым годом и заявил, что обязательно исполнит все детские мечты.
Ранее Life.ru сообщал, что глава Министерства обороны России Андрей Белоусов присоединился к акции «Ёлка желаний», в рамках которой исполнит два желания детей. Также в акции поучаствовал министр промышленности и торговли России Антон Алиханов, он исполнит желания семи ребят. Напомним, первая «Ёлка желаний» состоялась в 2018 году. Эта инициатива, взятая под личное покровительство президента РФ Владимира Путина, выходит далеко за рамки обычной благотворительной акции, становясь символом национальной солидарности и заботы о будущем поколении.
Telegram / МИД России