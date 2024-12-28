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Регион
28 декабря, 10:30

Мишустин в рамках «Ёлки желаний» исполнил мечту мальчика побывать на «Союзмультфильме»

Михаил Мишустин исполнил новогодние пожелания детей в рамках «Ёлки желаний»

Михаил Мишустин с детьми. Обложка © Telegram / Правительство России

Михаил Мишустин с детьми. Обложка © Telegram / Правительство России

Премьер-министр России Михаил Мишустин исполнил новогодние желания детей в рамках акции «Ёлка желаний». Во время встречи ребята рассказали ему о своих впечатлениях, сообщили в пресс-службе Правительства РФ.

Мишустин исполнил новогодние желания детей в рамках акции «Ёлка желаний». Видео © Telegram / Правительство России

Мальчик Артём с детства увлекается мультиками, изучает историю их создания, а также посещает различные выставки, посвящённые мультфильмам. Он пожелал оказаться на студии «Союзмультфильм», его мечту как раз и исполнил Мишустин.

«Артём поблагодарил главу правительства за организацию мероприятия и поздравил с наступающим новым годом. В ответ Михаил Мишустин похвалил мальчика за классную речь и добавил, что для него честь – исполнить мечты ребят», — говорится в сообщении.

Дети 27 декабря все вместе побывали на кремлёвской ёлке и в «Москвариуме». Маша отметила, что ему понравились скаты, акула-молот, а также новогодний спектакль. А Вова и Саша рассказали, что на Кремлёвской ёлке видели Деда Мороза.

Дети рассказали Мишустину новогоднее стихотворение, а в ответ премьер-министр РФ процитировал отрывок из мультфильма «Когда зажигаются ёлки»: «Говорят, на Новый год, что ни пожелается – всё всегда произойдёт, всё всегда…». В конце встречи Мишустин вручил детям новогодние подарки.

Лавров в рамках «Ёлки желаний» исполнит сразу две детские мечты, связанные с «Любэ»
Лавров в рамках «Ёлки желаний» исполнит сразу две детские мечты, связанные с «Любэ»

Ранее Life.ru писал, что глава Минобороны РФ Андрей Белоусов присоединился к акции «Ёлка желаний», в рамках которой исполнит два желания детей. Также в акции поучаствовал министр промышленности и торговли России Антон Алиханов, он исполнит желания семи ребят. К слову, первая «Ёлка желаний» состоялась в 2018 году. Эта инициатива, взятая под личное покровительство президента РФ Владимира Путина, выходит далеко за рамки обычной благотворительной акции, становясь символом национальной солидарности и заботы о будущем поколении.

Дарья Нарыкова
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