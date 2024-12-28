Мишустин в рамках «Ёлки желаний» исполнил мечту мальчика побывать на «Союзмультфильме»

Премьер-министр России Михаил Мишустин исполнил новогодние желания детей в рамках акции «Ёлка желаний». Во время встречи ребята рассказали ему о своих впечатлениях, сообщили в пресс-службе Правительства РФ.

Мишустин исполнил новогодние желания детей в рамках акции «Ёлка желаний». Видео © Telegram / Правительство России

Мальчик Артём с детства увлекается мультиками, изучает историю их создания, а также посещает различные выставки, посвящённые мультфильмам. Он пожелал оказаться на студии «Союзмультфильм», его мечту как раз и исполнил Мишустин.

«Артём поблагодарил главу правительства за организацию мероприятия и поздравил с наступающим новым годом. В ответ Михаил Мишустин похвалил мальчика за классную речь и добавил, что для него честь – исполнить мечты ребят», — говорится в сообщении.

Дети 27 декабря все вместе побывали на кремлёвской ёлке и в «Москвариуме». Маша отметила, что ему понравились скаты, акула-молот, а также новогодний спектакль. А Вова и Саша рассказали, что на Кремлёвской ёлке видели Деда Мороза.