Кириенко встретился с молодёжью Запорожской области

Во время визита в Запорожскую область Сергей Кириенко, первый заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации, провёл встречу с молодежью региона в образовательном центре «Маяк», расположенном в городе Бердянске. Об этом сообщил губернатор области Евгений Балицкий.

«Кириенко встретился с нашей молодёжью — активистами «Движения первых» и студентами Азовского государственного педагогического университета. Ребятам есть что рассказать и чем поделиться, на протяжении года они принимали активное участие в образовательных платформах, волонтёрских движениях, и ребята всегда могут рассчитывать на поддержку всех своих начинаний», — написал он в своём телеграм-канале.

Кириенко также провёл встречи с участниками Всероссийской акции «Ёлка желаний» в Запорожской области. В частности, с ним встретились многодетная семья Козявиных из Михайловки, воспитывающая четверых детей: восьмилетнюю Викторию, шестилетнего Артёма, пятилетнего Даниила и трёхлетнего Диму, а также 13-летняя Анастасия Бородина из Мелитополя. Глава региона отметил, что новогодние мечты детей, которые они отправляли Деду Морозу, сбылись.