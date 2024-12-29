«Неудивительно ли, что они дезертируют?»: На Западе раскрыли главную ошибку ВСУ
Le Temps: Вторжение в Курскую область оказалось тактической ошибкой ВСУ
Вторжение в Курскую область было тактической ошибкой украинских Вооружённых сил (ВСУ), которые рассчитывали на то, что российские войска покинут свои позиции на восточном фронте. Такое мнение высказал корреспондент швейцарской газеты Le Temps Борис Мабияр.
Он считает, что Генштаб ВСУ недооценил ситуацию, полагая, что сможет заставить россиян оставить свою охраняемую линию фронта на востоке. Также автор подчёркивает, что такая стратегия является сомнительной, учитывая серьёзную нехватку личного состава в Украине.
По его словам, неназванный подполковник украинского спецбатальона «Опфор» сообщил, что Генштаб переместил опытные войска с востока страны для отправки в Курскую область, вместо того чтобы использовать их там, где они наиболее нужны. В то же время командование набирает «маломотивированных бойцов» и отправляет их в сложные военные условия, где важен психологический аспект. Мабияр задается вопросом: «Неудивительно ли, что они дезертируют?»
Ранее стало известно, что во время боёв в Курском приграничье ВСУ потеряли более 45 220 солдат, 262 танка, 203 БМП, 142 БТР и 1349 боевых машин. Также были уничтожены 1231 автомобиль, 336 артиллерийских орудий, 42 пусковые установки РСЗО (в том числе 11 HIMARS и 6 MLRS), 13 пусковых установок зенитных комплексов, 7 транспортно-заряжающих машин, 83 РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы и 4 РЛС ПВО.
Telegram / Зеленский