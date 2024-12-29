Вторжение в Курскую область было тактической ошибкой украинских Вооружённых сил (ВСУ), которые рассчитывали на то, что российские войска покинут свои позиции на восточном фронте. Такое мнение высказал корреспондент швейцарской газеты Le Temps Борис Мабияр.

Он считает, что Генштаб ВСУ недооценил ситуацию, полагая, что сможет заставить россиян оставить свою охраняемую линию фронта на востоке. Также автор подчёркивает, что такая стратегия является сомнительной, учитывая серьёзную нехватку личного состава в Украине.

По его словам, неназванный подполковник украинского спецбатальона «Опфор» сообщил, что Генштаб переместил опытные войска с востока страны для отправки в Курскую область, вместо того чтобы использовать их там, где они наиболее нужны. В то же время командование набирает «маломотивированных бойцов» и отправляет их в сложные военные условия, где важен психологический аспект. Мабияр задается вопросом: «Неудивительно ли, что они дезертируют?»