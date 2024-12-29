Авиакатастрофа в Казахстане
Новый год
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 декабря, 12:39

Украденные из дома Киану Ривза в Лос-Анджелесе часы нашли в Чили

CNN: В Чили обнаружили трое часов, украденных из дома Киану Ривза в Лос-Анджелесе

Трое часов, принадлежащих кинозвезде «Джона Уика» и «Матрицы» Киану Ривзу, обнаружила полиция Чили. Среди дорогостоящих аксессуаров, в том числе, Rolex. Их, предположительно, украли из дома актёра в Лос-Анджелесе в конце прошлого года.

Установить хозяина часов, найденных в восточном Сантьяго, удалось благодаря именной гравировке: «2021, JW4, спасибо, пятёрка Джона Уика». Стоимость аксессуара — около девяти тысяч долларов (практически 720 тысяч рублей).

Как сообщает CNN, местная полиция арестовала 21-летнего молодого человека по делу о взломе. Примечательно, что голливудский актёр ранее уже становился жертвой ограблений. Так, в 2014 году в его дом дважды за три дня вторгались грабители. Пользователям Сети показалось забавным, что в фильме, по случаю съёмок в котором Ривз и получил часы, история завязывается на том, что главного героя также грабят, после чего он принимается за месть обидчикам.

Ограбление по-английски: Неизвестные угнали автомобили из резиденции британских монархов
Ограбление по-английски: Неизвестные угнали автомобили из резиденции британских монархов

А ранее Life.ru рассказывал, как злоумышленнику не посчастливилось встретить реального «Джона Уика». Так, в Италии выходец из Алжира пытался ограбить прохожего, но очень пожалел, потому что им оказался бывший тренер олимпийской сборной страны по фехтованию Аттилио Фини. Мужчина, несмотря на свой солидный возраст — 93 года — оказался в хорошей, если не сказать великолепной, форме и отправил грабителя в нокаут.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Kathy Hutchins

Мария Любицкая
  • Новости
  • Киану Ривз
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
  • Криминал
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar