Украденные из дома Киану Ривза в Лос-Анджелесе часы нашли в Чили

Трое часов, принадлежащих кинозвезде «Джона Уика» и «Матрицы» Киану Ривзу, обнаружила полиция Чили. Среди дорогостоящих аксессуаров, в том числе, Rolex. Их, предположительно, украли из дома актёра в Лос-Анджелесе в конце прошлого года.

Установить хозяина часов, найденных в восточном Сантьяго, удалось благодаря именной гравировке: «2021, JW4, спасибо, пятёрка Джона Уика». Стоимость аксессуара — около девяти тысяч долларов (практически 720 тысяч рублей).

Как сообщает CNN, местная полиция арестовала 21-летнего молодого человека по делу о взломе. Примечательно, что голливудский актёр ранее уже становился жертвой ограблений. Так, в 2014 году в его дом дважды за три дня вторгались грабители. Пользователям Сети показалось забавным, что в фильме, по случаю съёмок в котором Ривз и получил часы, история завязывается на том, что главного героя также грабят, после чего он принимается за месть обидчикам.