За два часа над тремя российскими регионами сбили четыре дрона ВСУ
МО РФ: Четыре дрона ВСУ уничтожены над Ростовской, Брянской и Орловской областями
Четыре украинских дрона сбили российские средства противовоздушной обороны (ПВО) над Ростовской, Брянской и Орловской областями. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.
«С 13.00 до 15.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены четыре украинских беспилотных летательных аппарата», — говорится в сообщении ведомства.
Как уточнили в Минобороны, два вражеских БПЛА были перехвачены над территорией Ростовской области и по одному дрону были сбиты над Брянской и Орловской областями.
Ранее сообщалось, что украинский дрон был сбит над Ростовской областью. По предварительной информации, пострадавших и разрушений объектов инфраструктуры нет.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ