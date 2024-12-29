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Регион
29 декабря, 12:24

За два часа над тремя российскими регионами сбили четыре дрона ВСУ

МО РФ: Четыре дрона ВСУ уничтожены над Ростовской, Брянской и Орловской областями

Четыре украинских дрона сбили российские средства противовоздушной обороны (ПВО) над Ростовской, Брянской и Орловской областями. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

«С 13.00 до 15.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены четыре украинских беспилотных летательных аппарата», — говорится в сообщении ведомства.

Как уточнили в Минобороны, два вражеских БПЛА были перехвачены над территорией Ростовской области и по одному дрону были сбиты над Брянской и Орловской областями.

Ранее сообщалось, что украинский дрон был сбит над Ростовской областью. По предварительной информации, пострадавших и разрушений объектов инфраструктуры нет.

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Более 20 населённых пунктов Белгородской области подверглись атакам ВСУ за сутки
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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Наталья Демьянова
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