Третьего горнолыжника госпитализировали на вертолёте после падения на Кубке мира

Горнолыжник Джино Кавизель был отправлен в больницу на вертолёте после падения во время соревнований по супергиганту на этапе Кубка мира, проходившем в итальянском Бормио. Об этом проинформировало агентство ANSA.

Кавизель стартовал первым, но не смог удержаться на ногах и столкнулся со столбом. Спортсмен оставался в сознании и был эвакуирован на вертолёте. Известно, что у него травмирована нога. Соревнования были приостановлены на время его эвакуации, затем их возобновили.

До этого, 27 декабря, во время тренировочных заездов со склона эвакуировали Пьетро Дзацци. Он получил серьёзную травму — перелом большеберцовой и малоберцовой костей правой ноги, что вынудило его завершить сезон.