Третьего горнолыжника госпитализировали на вертолёте после падения на Кубке мира
Горнолыжника Кавизеля эвакуировали на вертолёте после падения на Кубке мира
Горнолыжник Джино Кавизель. Обложка © ТАСС / IMAGO / Manuel Geisser
Горнолыжник Джино Кавизель был отправлен в больницу на вертолёте после падения во время соревнований по супергиганту на этапе Кубка мира, проходившем в итальянском Бормио. Об этом проинформировало агентство ANSA.
Кавизель стартовал первым, но не смог удержаться на ногах и столкнулся со столбом. Спортсмен оставался в сознании и был эвакуирован на вертолёте. Известно, что у него травмирована нога. Соревнования были приостановлены на время его эвакуации, затем их возобновили.
До этого, 27 декабря, во время тренировочных заездов со склона эвакуировали Пьетро Дзацци. Он получил серьёзную травму — перелом большеберцовой и малоберцовой костей правой ноги, что вынудило его завершить сезон.
Кроме того, госпитализировать пришлось французского горнолыжника Сиприена Сарразена, которой упал во время тренировки. Спортсмена также эвакуировали на вертолёте. Сообщается, что он не удержался на трассе во время второго тренировочного заезда и влетел в защитную сетку. В больнице у него выявили субдуральную гематому.