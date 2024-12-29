Экипаж Су-34 разбил бомбами с УМПК украинский опорник в курском приграничье

Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России уничтожил опорный пункт и ликвидировал живую силу Вооружённых сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области. Кадрами боевой работы российского истребителя поделилось Минобороны РФ.

Истребитель Су-34 уничтожил опорный пункт ВСУ в Курской области. Видео © Telegram / Минобороны России

«Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС нанёс удар по личному составу и опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области», — указано в сообщении.

В оборонном ведомстве уточнили, что удар наносился бомбами с унифицированного модуля планирования и коррекции (УМПК). Экипаж истребителя получил от разведки подтверждение о ликвидации личного состава и опорного пункта украинских войск. После этого Су-34 успешно вернулся на аэродром вылета.