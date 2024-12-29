Дроны ВСУ нанесли удары по Белгородской области, ранен мирный житель

Украинские беспилотники нанесли серию ударов по Белгородской области. Мирный житель получил ранения, сообщает губернатор региона Вячелав Гладков в своём телеграм-канале.

«В селе Борисовка Волоконовского района в результате атаки FPV-дрона ранен мужчина. Пострадавшего с касательным ранением лица бригада скорой доставляет в Волоконовскую ЦРБ. Врачи оценивают его состояние как удовлетворительное», — пишет чиновник.

Также Гладков отметил, что были повреждены остекление и заборы. В посёлке Малиновка зафиксирована атака ещё одного FPV-дрона — сильно повреждён кузов легковушки. Данные о последствиях выясняются.