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Регион
29 декабря, 14:00

Дроны ВСУ нанесли удары по Белгородской области, ранен мирный житель

Украинские беспилотники нанесли серию ударов по Белгородской области. Мирный житель получил ранения, сообщает губернатор региона Вячелав Гладков в своём телеграм-канале.

«В селе Борисовка Волоконовского района в результате атаки FPV-дрона ранен мужчина. Пострадавшего с касательным ранением лица бригада скорой доставляет в Волоконовскую ЦРБ. Врачи оценивают его состояние как удовлетворительное», — пишет чиновник.

Также Гладков отметил, что были повреждены остекление и заборы. В посёлке Малиновка зафиксирована атака ещё одного FPV-дрона — сильно повреждён кузов легковушки. Данные о последствиях выясняются.

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Также сегодня четыре украинских дрона сбили российские средства противовоздушной обороны (ПВО) над Ростовской, Брянской и Орловской областями. По предварительной информации, пострадавших и разрушений объектов инфраструктуры нет.

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Shutterstock / FOTODOM / marina.rodrigues

Николай Рюмин
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