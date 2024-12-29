Бывший муж Екатерины Климовой увёл жену у известного музыканта

Актёр Гела Месхи рассекретил роман с Натальей Земцовой, бывшей супругой солиста группы Uma2rman Сергея Кристовского. Он опубликовал совместное фото с возлюбленной в социальных сетях.





На фотографии Месхи целует Екатерину в висок, в то время как она счастливо улыбается, делая селфи.

Два года назад Гела и 37-летняя Наталья уже пытались построить отношения, однако после непродолжительного романа разошлись. Тогда они не стали комментировать резкий разрыв. После этого актёр сошёлся с актрисой Екатериной Климовой. В браке родилась дочь Изабелла, но чувства не продлились долго, спустя четыре года пара рассталась.