«Миллиарды закопаны в землю»: На Украине раскрыли горькую правду об обороне страны
Киевский эксперт назвал защиту от ударов России бесполезной
По мнению украинского энергетического эксперта Виктора Куртева, возведение укреплений для охраны энергетической инфраструктуры Украины от российских атак оказалось нецелесообразным. Об этом он сообщил в интервью с журналисткой Натальей Мосейчук.
«Десятки миллиардов закопаны в землю, в буквальном смысле. Этого можно было не делать», — заявил он.
По мнению эксперта, ни одно из защитных сооружений ещё не завершено. Он отметил, что их окончание не предвидится раньше 2030 года. Аналитик предположил, что подобные проекты могли быть запущены теми, кто стремился извлечь из них прибыль, добавив, что «можно было нажиться и на бетоне» для создания укреплений на линии фронта, которые, по его мнению, принесли бы гораздо больше пользы.
Ранее Life.ru сообщал, что Киев открыт для переговоров о прекращении военных действий, при условии получения гарантий безопасности, которые не будут связаны с НАТО. С таким заявлением выступил украинский постоянный представитель в ООН Андрей Мельник. По его словам, временные соглашения могут стать основой для возможного мира с Москвой.
Telegram / Зеленский