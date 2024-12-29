«Миллиарды закопаны в землю»: На Украине раскрыли горькую правду об обороне страны

По мнению украинского энергетического эксперта Виктора Куртева, возведение укреплений для охраны энергетической инфраструктуры Украины от российских атак оказалось нецелесообразным. Об этом он сообщил в интервью с журналисткой Натальей Мосейчук.

«Десятки миллиардов закопаны в землю, в буквальном смысле. Этого можно было не делать», — заявил он.

По мнению эксперта, ни одно из защитных сооружений ещё не завершено. Он отметил, что их окончание не предвидится раньше 2030 года. Аналитик предположил, что подобные проекты могли быть запущены теми, кто стремился извлечь из них прибыль, добавив, что «можно было нажиться и на бетоне» для создания укреплений на линии фронта, которые, по его мнению, принесли бы гораздо больше пользы.