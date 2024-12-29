Генконсул сообщил, что при нападении акулы в Египте россияне не пострадали

Российские туристы не пострадали при нападении акулы на людей в Красном море около побережья египетского курортного города Марса Алам. Есть один погибший и один раненый — оба итальянцы. Об этом доложил генконсул РФ в Хургаде Виктор Воропаев в беседе с РИА «Новости».