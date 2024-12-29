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Регион
29 декабря, 14:54
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Генконсул сообщил, что при нападении акулы в Египте россияне не пострадали

Российские туристы не пострадали при нападении акулы на людей в Красном море около побережья египетского курортного города Марса Алам. Есть один погибший и один раненый — оба итальянцы. Об этом доложил генконсул РФ в Хургаде Виктор Воропаев в беседе с РИА «Новости».

«По имеющимся данным, россияне не пострадали. По информации, которой располагает генконсульство, погибший и пострадавший — граждане Италии», — сообщил Воропаев.
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Ранее сообщали, что двое иностранцев подверглись нападению акулы к северу от Марса-эль-Алама, в результате один из них погиб, другой ранен. Было принято решение запретить купание в этом береговом районе.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / LuckyStep

Николай Рюмин
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