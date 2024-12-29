Украина получила от трёх стран €150 млн на нужды ВПК

Киев получил 150 миллионов евро от Дании, Литвы и Франции для финансирования украинской военной промышленности. Об этом сообщила пресс-служба украинского министерства обороны, ссылаясь на главу ведомства Рустема Умерова.

Он уточнил, что Дания выделила 111 миллионов евро, Франция — 29 миллионов евро, а Литва — 10 миллионов евро. Умеров добавил, что эти средства будут использованы, в частности, для производства ракет, «дронов-deepstrike» и артиллерийских установок, однако не указал, за какой период были предоставлены эти гранты.