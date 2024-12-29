В Афганистане запретили строить дома с окнами, через которые видно женщин

Верховный лидер Исламского эмирата Афганистан (ИЭА, самоназвание государства при нынешнем правительстве) Хайбатулла Ахундзада запретил смотреть на женщин в окнах домов. Своим указом он регламентировал проектирование и строительство окон в домах местных жителей с тем, чтобы из них не были видны представительницы женского пола.

В указе говорится, что окна должны быть расположены так, чтобы из соседних домов женщин занимающихся домашними делами было не видно. Документ состоит из пяти пунктов и подчёркивает, что при строительстве нового здания нельзя размещать окна и форточки таким образом, чтобы они выходили на кухню соседа или на комнаты, где обычно находятся женщины.

Но если кто-то всё же решит установить окно, выходящее на соседний дом, ему предписывается возвести стену высотой до человеческого роста перед этим окном или принять другие меры для защиты приватности соседей.