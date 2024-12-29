В Афганистане запретили строить дома с окнами, через которые видно женщин
Верховный лидер Исламского эмирата Афганистан (ИЭА, самоназвание государства при нынешнем правительстве) Хайбатулла Ахундзада запретил смотреть на женщин в окнах домов. Своим указом он регламентировал проектирование и строительство окон в домах местных жителей с тем, чтобы из них не были видны представительницы женского пола.
В указе говорится, что окна должны быть расположены так, чтобы из соседних домов женщин занимающихся домашними делами было не видно. Документ состоит из пяти пунктов и подчёркивает, что при строительстве нового здания нельзя размещать окна и форточки таким образом, чтобы они выходили на кухню соседа или на комнаты, где обычно находятся женщины.
Но если кто-то всё же решит установить окно, выходящее на соседний дом, ему предписывается возвести стену высотой до человеческого роста перед этим окном или принять другие меры для защиты приватности соседей.
Ранее в Афганистане был издан указ, запрещающий женщинам обучение на врачей и медсестёр как в средних, так и в высших учебных заведениях. Подобные действия местных вызывают обеспокоенность на международной арене. В октябре 2023 года Роза Отунбаева, специальный представитель генерального секретаря ООН и глава Миссии Организации Объединённых Наций в Афганистане (UNAMA), призвала афганские власти пересмотреть политику.
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