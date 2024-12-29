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29 декабря, 16:24

СМИ узнали, кто поможет Украине электричеством из-за угроз Фицо

Bloomberg: Польша поможет Киеву при прекращении поставок электричества Словакией

Польша готова увеличить поставки электроэнергии на Украину в случае, если Словакия прекратит поставлять электричество. Варшава будет заниматься нормализацией дисбаланса, с которым может столкнуться Киев, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на польского чиновника.

«Правительство Польши готово увеличить внутреннее производство электроэнергии, чтобы компенсировать любые дисбалансы, которые возникнут в перегруженной системе Украины в случае действий Словакии», — пояснил источник.

Ранее Фицо пригрозил прекратить поставки электроэнергии Незалежной, если с 1 января 2025 года она остановит транзит российского газа. Премьер Словакии заявил, что такое решение Киева приведёт к дополнительным расходам для Европы на энергоносители в размере €120 миллиардов в 2025–2026 годах, а Братислава недополучит около €500 миллионов в год.

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Shutterstock / FOTODOM / Kurt Nichols

Полина Никифорова
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