«Приказы из Москвы»: Зеленский закатил истерику после слов Фицо о поставках электричества Киеву
Зеленский: Фицо по «приказу из Москвы» хочет открыть второй энергетический фронт
Владимир Зеленский раскритиковал премьера Словакии Роберта Фицо после его слов о возможности лишения Украины электроэнергии в случае остановки транзита газа из России. Своё негодование по этому поводу глава киевского режима высказал в телеграм-канале.
«Похоже, [президент РФ Владимир] Путин поручил Фицо открыть второй энергетический фронт против Украины за счёт интересов народа Словакии», — возмутился Зеленский.
По его мнению, Фицо втягивает словаков в «попытки России причинить боль украинцам». Бывший комик отметил, что политика премьера Словакии может привести к потере 200 миллионов евро, которые Украина платит за импорт электричества. Зеленский также подчеркнул, что любые произвольные решения в Братиславе или «приказы из Москвы» не остановят импорт электричества на территорию Незалежной, но могут негативно сказаться на отношениях Словакии с Евросоюзом.
Ранее Фицо пригрозил прекратить поставки электроэнергии Незалежной, если с 1 января 2025 года она остановит транзит российского газа. Премьер Словакии заявил, что такое решение Киева приведёт к дополнительным расходам для Европы на энергоносители в размере €120 миллиардов в 2025–2026 годах, а Братислава недополучит около €500 миллионов в год.
До этого Фицо и Зеленский обменялись «любезностями». Бывший комик даже призвал спецслужбы Словакии инициировать расследование в отношении премьера из-за его визита в РФ и встречи с Владимиром Путиным.
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