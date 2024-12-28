«Приказы из Москвы»: Зеленский закатил истерику после слов Фицо о поставках электричества Киеву

Владимир Зеленский раскритиковал премьера Словакии Роберта Фицо после его слов о возможности лишения Украины электроэнергии в случае остановки транзита газа из России. Своё негодование по этому поводу глава киевского режима высказал в телеграм-канале.

«Похоже, [президент РФ Владимир] Путин поручил Фицо открыть второй энергетический фронт против Украины за счёт интересов народа Словакии», — возмутился Зеленский.

По его мнению, Фицо втягивает словаков в «попытки России причинить боль украинцам». Бывший комик отметил, что политика премьера Словакии может привести к потере 200 миллионов евро, которые Украина платит за импорт электричества. Зеленский также подчеркнул, что любые произвольные решения в Братиславе или «приказы из Москвы» не остановят импорт электричества на территорию Незалежной, но могут негативно сказаться на отношениях Словакии с Евросоюзом.