Политологи объяснили причину резкости премьер-министра Словакии Роберта Фицо по отношению к лидеру киевского режима Владимиру Зеленскому. В беседе с Life.ru эксперт Владимир Корнилов отметил, что экс-комик оскорбляет и подставляет Словакию, прерывая фактически контракт по поставкам газа.

«Действительно поражает то, как Украина в очередной раз стреляет себе в ногу и даже не задумывается над этим. Вот Фицо, собственно говоря, и напоминает Зеленскому, что тот не в том положении», — уверен Корнилов.

По мнению политолога, киевский лидер не может диктовать европейским лидерам свои условия. На данный момент Зеленский очень зависит от них в логистических поставках и особенно в поставках электроэнергии.

Эксперт Юрий Светов, в свою очередь, считает, что Фицо ничего другого и не остаётся делать, когда существует угроза через несколько дней остаться без газа зимой из-за поведения Украины, которая прекращает транзит и не хочет слушать обращения Словакии и Венгрии.

Словакия же помогает Украине, когда у той проблемы с электричеством, они дают ей свою электроэнергию, продают, поддерживают. Но Украина известна своей чёрной благодарностью ко всем, кто с ней имеет дело. Юрий Светов Политолог