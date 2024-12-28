Политологи объяснили резкость в высказываниях Фицо в сторону Зеленского
Политолог Светов: Украина известна своей чёрной благодарностью к партнёрам
Политологи объяснили причину резкости премьер-министра Словакии Роберта Фицо по отношению к лидеру киевского режима Владимиру Зеленскому. В беседе с Life.ru эксперт Владимир Корнилов отметил, что экс-комик оскорбляет и подставляет Словакию, прерывая фактически контракт по поставкам газа.
«Действительно поражает то, как Украина в очередной раз стреляет себе в ногу и даже не задумывается над этим. Вот Фицо, собственно говоря, и напоминает Зеленскому, что тот не в том положении», — уверен Корнилов.
По мнению политолога, киевский лидер не может диктовать европейским лидерам свои условия. На данный момент Зеленский очень зависит от них в логистических поставках и особенно в поставках электроэнергии.
Эксперт Юрий Светов, в свою очередь, считает, что Фицо ничего другого и не остаётся делать, когда существует угроза через несколько дней остаться без газа зимой из-за поведения Украины, которая прекращает транзит и не хочет слушать обращения Словакии и Венгрии.
Словакия же помогает Украине, когда у той проблемы с электричеством, они дают ей свою электроэнергию, продают, поддерживают. Но Украина известна своей чёрной благодарностью ко всем, кто с ней имеет дело.
По мнению Светова, Фицо может рассчитывать, что после 20 января он, как политик, получит вместе с премьером Венгрии Виктором Орбаном поддержку от избранного президента США Дональда Трампа. Однако, по словам политолога, строить иллюзий лидерам не стоит. Республиканец, если ему будет выгодно, откажется от них с такой же легкостью, как сейчас даёт громкие обещания поддержки.
Напомним, ранее Фицо жёстко ответил заносчивому Зеленскому, напомнив ему, что он не слуга киевского режима. Экс-комик обвинил словацкого политика в том, что он якобы заинтересован только в российских энергоресурсах и хочет поспособствовать отказу Европы от американского газа. В свою очередь, Киев уже объявил, что поставки российского газа через Украину будут прекращены 1 января 2025 года в 7:00 по местному времени (06:00 мск).
ТАСС / Артем Геодакян