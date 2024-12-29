Лавров провёл переговоры с главой МИД Иордании

Состоялся телефонный разговор между главой МИД России Сергеем Лавровым и Айманом Сафади, его иорданским коллегой. В ходе беседы министры обсудили текущее положение дел в Сирии и её окрестностях. Об этом сообщили в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства.

«Было выражено единодушное мнение о необходимости во всех усилиях международного сообщества в полной мере уважать ключевые принципы резолюции СБ ООН 2254, прежде всего – сохранение территориальной целостности и единства Сирии, организация инклюзивного общенационального диалога с участием всех политических и этноконфессиональных сил с подключением всех внешних игроков, имеющих интересы в Сирии», — говорится в сообщении ведомства.

Также Лавров и Сафади договорились о дальнейшем укреплении сотрудничества в реализации указанных ранее инициатив. Кроме того, министры обсудили план предстоящих высокоуровневых встреч между Россией и Иорданией.