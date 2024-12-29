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Регион
29 декабря, 16:08

Лавров провёл переговоры с главой МИД Иордании

Лавров и глава МИД Иордании Сафади обсудили ситуацию в Сирии

Состоялся телефонный разговор между главой МИД России Сергеем Лавровым и Айманом Сафади, его иорданским коллегой. В ходе беседы министры обсудили текущее положение дел в Сирии и её окрестностях. Об этом сообщили в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства.

«Было выражено единодушное мнение о необходимости во всех усилиях международного сообщества в полной мере уважать ключевые принципы резолюции СБ ООН 2254, прежде всего – сохранение территориальной целостности и единства Сирии, организация инклюзивного общенационального диалога с участием всех политических и этноконфессиональных сил с подключением всех внешних игроков, имеющих интересы в Сирии», — говорится в сообщении ведомства.

Также Лавров и Сафади договорились о дальнейшем укреплении сотрудничества в реализации указанных ранее инициатив. Кроме того, министры обсудили план предстоящих высокоуровневых встреч между Россией и Иорданией.

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Ранее лидер новых властей Сирии, Ахмед аш-Шараа, заявил, что Дамаск не заинтересован в выводе российских войск из страны, поскольку это может негативно сказаться на двусторонних отношениях. Он отметил, что Россия занимает второе место среди мировых держав по своей мощи. Сирия, в свою очередь, стремится развивать сбалансированные отношения со всеми государствами.

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ТАСС / EPA / MOHAMMAD ALI

Александра Мышляева
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