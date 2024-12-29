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Регион
29 декабря, 13:22

Лавров назвал условие для улучшения отношений России с США

Лавров: США должны сделать первый шаг для улучшения отношений с РФ

Сергей Лавров. Обложка © Life.ru

Сергей Лавров. Обложка © Life.ru

Москва готова к возобновлению политического диалога с Соединёнными Штатами Америки, однако первый шаг должен поступить от Вашингтона. С таким заявлением выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров в беседе с ТАСС.

«Что касается перспектив российско-американских отношений, то в случае готовности со стороны США мы открыты для восстановления политического диалога, прерванного Вашингтоном после начала СВО. Поскольку его прервали американцы, а не мы, то им и делать первый шаг», — пояснил дипломат.

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Помимо того, Лавров отметил, что Россия открыта к переговорам по Украине, однако для этого должны быть созданы определённые договорённости, которые стороны не смогут в будущем нарушить. Дипломат также напомнил, что принципиальная позиция России по данному вопросу была озвучена российским лидером Владимиром Путиным 19 декабря в ходе пресс-конференции по итогам года.

Николай Рюмин
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