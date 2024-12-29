Лавров назвал условие для улучшения отношений России с США

Москва готова к возобновлению политического диалога с Соединёнными Штатами Америки, однако первый шаг должен поступить от Вашингтона. С таким заявлением выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров в беседе с ТАСС.

«Что касается перспектив российско-американских отношений, то в случае готовности со стороны США мы открыты для восстановления политического диалога, прерванного Вашингтоном после начала СВО. Поскольку его прервали американцы, а не мы, то им и делать первый шаг», — пояснил дипломат.