Лавров назвал условие для улучшения отношений России с США
Лавров: США должны сделать первый шаг для улучшения отношений с РФ
Сергей Лавров. Обложка © Life.ru
Москва готова к возобновлению политического диалога с Соединёнными Штатами Америки, однако первый шаг должен поступить от Вашингтона. С таким заявлением выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров в беседе с ТАСС.
«Что касается перспектив российско-американских отношений, то в случае готовности со стороны США мы открыты для восстановления политического диалога, прерванного Вашингтоном после начала СВО. Поскольку его прервали американцы, а не мы, то им и делать первый шаг», — пояснил дипломат.
Помимо того, Лавров отметил, что Россия открыта к переговорам по Украине, однако для этого должны быть созданы определённые договорённости, которые стороны не смогут в будущем нарушить. Дипломат также напомнил, что принципиальная позиция России по данному вопросу была озвучена российским лидером Владимиром Путиным 19 декабря в ходе пресс-конференции по итогам года.