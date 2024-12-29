«В стиле Зеленского»: Россиян предупредили о возможной провокации ВСУ на Новый год
Депутат Колесник: Киев может устроить провокацию на Новый год
ВСУ могут организовать провокацию в новогодние праздники. Об этом заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.
«Какую-нибудь пакость совершить ВСУ могут. Собственно, это в стиле Зеленского — какую-нибудь гадость устроить людям на Новый год», — сказал парламентарий в беседе с «Лентой.ру».
Колесник призвал россиян не волноваться, уверяя, что российские спецслужбы надёжно обеспечивают безопасность и находятся на страже. Он подчеркнул, что российские правоохранительные органы эффективно справляются с предотвращением различных провокаций и угроз.
Ранее Life.ru писал, что украинские формирования вновь посягнули на мирный российский регион. На этот раз ВСУ нанесли серию ударов по Белгородской области. В результате пострадал один человек.
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