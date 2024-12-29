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Регион
29 декабря, 16:28

«В стиле Зеленского»: Россиян предупредили о возможной провокации ВСУ на Новый год

Депутат Колесник: Киев может устроить провокацию на Новый год

ВСУ могут организовать провокацию в новогодние праздники. Об этом заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

«Какую-нибудь пакость совершить ВСУ могут. Собственно, это в стиле Зеленского — какую-нибудь гадость устроить людям на Новый год», — сказал парламентарий в беседе с «Лентой.ру».

Колесник призвал россиян не волноваться, уверяя, что российские спецслужбы надёжно обеспечивают безопасность и находятся на страже. Он подчеркнул, что российские правоохранительные органы эффективно справляются с предотвращением различных провокаций и угроз.

В Орловской области средствами РЭБ подавлен ещё один беспилотник ВСУ
В Орловской области средствами РЭБ подавлен ещё один беспилотник ВСУ

Ранее Life.ru писал, что украинские формирования вновь посягнули на мирный российский регион. На этот раз ВСУ нанесли серию ударов по Белгородской области. В результате пострадал один человек.

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Александра Мышляева
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