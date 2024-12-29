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Регион
29 декабря, 15:19

В Орловской области средствами РЭБ подавлен ещё один беспилотник ВСУ

Клычков: Средства РЭБ подавили ещё один дрон ВСУ в Орловской области

Средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подавили ещё один украинский беспилотник. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков, отметив, что пострадавших и разрушений объектов инфраструктуры нет. По его словам, на месте работают оперативные службы.

«Снова благодарим наших защитников, несущих доблестную службу на страже мира и порядка. Спасибо, наши герои!», — написал он в телеграм-канале.

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Напомним, ранее в Орловской области сбили дрон ВСУ. Пострадавших не было. В Минобороны отчитались, что помимо указанного региона ВСУ попытались атаковать ещё два российских региона — Ростовскую и Брянскую области.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Дарья Нарыкова
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