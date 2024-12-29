В Орловской области средствами РЭБ подавлен ещё один беспилотник ВСУ

Средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подавили ещё один украинский беспилотник. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков, отметив, что пострадавших и разрушений объектов инфраструктуры нет. По его словам, на месте работают оперативные службы.