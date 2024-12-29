В Орловской области средствами РЭБ подавлен ещё один беспилотник ВСУ
Клычков: Средства РЭБ подавили ещё один дрон ВСУ в Орловской области
Средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подавили ещё один украинский беспилотник. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков, отметив, что пострадавших и разрушений объектов инфраструктуры нет. По его словам, на месте работают оперативные службы.
«Снова благодарим наших защитников, несущих доблестную службу на страже мира и порядка. Спасибо, наши герои!», — написал он в телеграм-канале.
Напомним, ранее в Орловской области сбили дрон ВСУ. Пострадавших не было. В Минобороны отчитались, что помимо указанного региона ВСУ попытались атаковать ещё два российских региона — Ростовскую и Брянскую области.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ