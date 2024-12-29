В Орловской области сбили украинский беспилотник
Губернатор Клычков: Силы ПВО РФ сбили беспилотник ВСУ в Орловской области
В Орловской области сбили украинский дрон, пострадавших и разрушений объектов инфраструктуры нет. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков. По его словам, на месте происшествия работают экстренные службы.
«Даже в канун Нового года противник бесчеловечно атакует мирное население России. Огромная благодарность нашим защитникам, которые охраняют наш покой и безопасность. Победа будет за нами!» — написал глава региона в телеграм-канале.
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