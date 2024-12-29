Авиакатастрофа в Казахстане
Новый год
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 декабря, 12:45

В Орловской области сбили украинский беспилотник

Губернатор Клычков: Силы ПВО РФ сбили беспилотник ВСУ в Орловской области

В Орловской области сбили украинский дрон, пострадавших и разрушений объектов инфраструктуры нет. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков. По его словам, на месте происшествия работают экстренные службы.

«Даже в канун Нового года противник бесчеловечно атакует мирное население России. Огромная благодарность нашим защитникам, которые охраняют наш покой и безопасность. Победа будет за нами!» — написал глава региона в телеграм-канале.

Ракетная опасность: Жителей Орловской области призвали срочно укрыться в подвалах
Ракетная опасность: Жителей Орловской области призвали срочно укрыться в подвалах

А ранее Life.ru писал, что в Орловской области потушили пожар на объекте топливной инфраструктуры, который произошёл после атаки дронов ВСУ. По данным Минобороны, в общей сложности над регионом было сбито 20 украинских БПЛА.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Орловская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar