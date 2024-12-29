В Архангельской области арестовали мать, утопившую детей в ванне

В Архангельской области арестовали 29-летнюю женщину, которая подозревается в убийстве двух малолетних детей. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

«Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца в отношении 29-летней жительницы города Котласа, подозреваемой в убийстве своих детей», — говорится в сообщении.