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Регион
29 декабря, 16:31

В Архангельской области арестовали мать, утопившую детей в ванне

СК: Женщину, утопившую двух детей в Архангельской области, заключили под стражу

Женщина в суде в Архангельской области. Обложка © Telegram / СУ СКР по Архангельской области

Женщина в суде в Архангельской области. Обложка © Telegram / СУ СКР по Архангельской области

В Архангельской области арестовали 29-летнюю женщину, которая подозревается в убийстве двух малолетних детей. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

«Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца в отношении 29-летней жительницы города Котласа, подозреваемой в убийстве своих детей», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что женщина признала свою вину.

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Напомним, ранее полиция задержала 29-летняя жительницу Котласа в Архангельской области по подозрению в убийстве малолетних детей. В СК отметили, что тела несовершеннолетних были найдены с признаками утопления в воде.

Дарья Нарыкова
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