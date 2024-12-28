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Регион
28 декабря, 15:08

Россиянку заподозрили в утоплении маленьких сына и дочери

Жительницу Котласа задержали по подозрению в убийстве сына и дочери

Правоохранители в Котласе Архангельской области задержания 29-летнюю жительницу. Она подозревается в убийстве собственных детей путём утопления в ванной. Дочке было три года, сыну — полтора, сообщили в региональном СУСК РФ.

«Сегодня (в субботу) утром в квартире дома по улице Мелентьева в городе Котласе обнаружены тела полуторагодовалого мальчика и его трёхлетней сестры с признаками утопления в воде. По данному факту региональными следственными органами СКР возбуждено уголовное дело по статье «убийство двух малолетних», — говорится в сообщении.

Сообщается, что на место прибыла оперативная группа. Мать была задержана. Сейчас планируется её арест. В прокуратуре отмечали, что дети воспитывались в полной семье, которая была на учёте «в органах и учреждениях системы профилактики».

Родственникам убитых под Тверью детей оказывают помощь
Родственникам убитых под Тверью детей оказывают помощь

Ранее убийство детей случилось в Тверской области на территории СНТ «Межурка» Калининского муниципального округа. Там отец семейства запер жену в соседней комнате, чтобы она не могла помешать и убил четверых детей. СК возбудил уголовное дело. Мужчине грозит пожизненный срок. Предполагается, что мотивом послужила ревность.

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Telegram / СУ СКР по Архангельской области и НАО

Николай Рюмин
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