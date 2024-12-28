Россиянку заподозрили в утоплении маленьких сына и дочери

Правоохранители в Котласе Архангельской области задержания 29-летнюю жительницу. Она подозревается в убийстве собственных детей путём утопления в ванной. Дочке было три года, сыну — полтора, сообщили в региональном СУСК РФ.

«Сегодня (в субботу) утром в квартире дома по улице Мелентьева в городе Котласе обнаружены тела полуторагодовалого мальчика и его трёхлетней сестры с признаками утопления в воде. По данному факту региональными следственными органами СКР возбуждено уголовное дело по статье «убийство двух малолетних», — говорится в сообщении.